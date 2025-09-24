Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Министр обороны Турции: Мы не признаем оккупацию Крыма

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 23:46
    Министр обороны Турции: Мы не признаем оккупацию Крыма

    Турция с 2014 года не признает незаконную оккупацию Россией украинского Крыма и считает, что для них защита прав крымских татар - "исторический и моральный долг".

    Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в ходе 5-го саммита международной Крымской платформы, который впервые проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    "Для нас мирное урегулирование Крыма не является неотделимым от стремления к справедливому и прочному миру в Украине. Крымские татары уже давно являются неотъемлемой частью разнообразной структуры Украины и способствуют миру и стабильности. Турция никогда не признавала незаконную аннексию Крыма, и мы твердо стоим на этом с 2014 года, поддерживая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", - сказал он.

    Гюлер подчеркнул, что защита прав крымских татар - это "не только вопрос внешней политики, но и наш исторический и моральный долг".

    По его словам, Турция и в дальнейшем будет поддерживать преданность президента Украины Владимира Зеленского крымскому делу.

    "Турция будет продолжать свои усилия в этом направлении", - заверил Гюлер.

