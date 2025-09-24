İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Türkiyənin müdafiə naziri: Krımın işğalını tanımırıq

    2014-cü ildən Türkiyə Rusiyanın Ukrayna Krımını qanunsuz işğalını tanımır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin müdafiə naziri Yaşar Gülər ​​BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında ilk dəfə keçirilən beynəlxalq Krım Platformasının 5-ci sammiti zamanı deyib.

    "Bizim üçün Krım Ukraynada ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq cəhdindən ayrılmaz deyil. Krım tatarları uzun müddət Ukraynanın ayrılmaz hissəsi olub, sülh və sabitliyə töhfə verirlər. Türkiyə Krımın qanunsuz ilhaqını heç vaxt tanımayıb", - o bildirib.

    Gülər ​​vurğulayıb ki, Krım tatarlarının hüquqlarını qorumaq yalnız xarici siyasət məsələsi deyil, həm də bizim tarixi və mənəvi borcumuzdur.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Krım məsələsinə sadiqliyini dəstəkləməyə davam edəcək.

    Yaşar Gülər
    Министр обороны Турции: Мы не признаем оккупацию Крыма

