Министр обороны США вернулся к работе в Пентагоне

Министр обороны США Ллойд Остин приступил к работе в Пентагоне после госпитализации 1 января с осложнениями, вызванными лечением рака простаты.

Министр обороны США Ллойд Остин приступил к работе в Пентагоне после госпитализации 1 января с осложнениями, вызванными лечением рака.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы американского военного ведомства.

"Министр обороны Ллойд Остин сегодня вернулся на работу в Пентагон. Министр выполнял свои обязанности из дома после его выписки из Национального медицинского центра Уолтера Рида 15 января", - отметили в ведомстве.

Остин вечером 1 января был госпитализирован в Национальный медицинский центр Уолтера Рида. 2 января некоторые его полномочия были переданы заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у него рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали.