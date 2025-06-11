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Министр обороны США: Трамп настроен на мир в Украине

Министр обороны США: Трамп настроен на мир в Украине Американский президент Дональд Трамп настроен на попытку мирного урегулирование российско-украинского конфликта, даже если большинство членов Конгресса США выступает против этого.
Другие страны
11 июня 2025 г. 19:21
Министр обороны США: Трамп настроен на мир в Украине

Американский президент Дональд Трамп настроен на попытку мирного урегулирование российско-украинского конфликта, даже если большинство членов Конгресса США выступает против этого.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

"Как я заявлял вновь и вновь, президент (Трамп) привержен обеспечению мира в этом конфликте. В конечном счете, мир отвечает нашим национальным интересам, и, по нашему мнению, интересам обеих сторон, даже если этот исход не является предпочтительным для многих в этом помещении и многих в нашей стране", - подчеркнул глава Пентагона.

По словам Хегсета, мир, достигнутый между РФ и Украиной путем переговоров, поможет Америке выглядеть сильной.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri: Tramp Ukraynada sülhə can atır

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