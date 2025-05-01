Министр обороны США пригрозил Ирану последствиями за оказание помощи йеменским хуситам

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Иран понесет ответственность за оказание помощи йеменским хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах".
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Послание Ирану: мы видим вашу летальную поддержку хуситам. Мы точно знаем, чем именно вы занимаетесь. Вы прекрасно знаете, на что способны Вооруженные силы США - и вас предупреждали", - говорится в публикации.
"Для вас будут последствия в то время и в том месте, которые мы выберем", - добавил глава Пентагона.