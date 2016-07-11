Министр обороны США прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер прибыл в Ирак с необъявленным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в ходе визита Картер встретится с премьер-министром Ирака Хайдер аль-Абади и министром обороны Халедом аль-Обейди, а также проведет встречу с командующим силами коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) Шоном Макфарландом.

По сообщению France-Presse, Картер прибыл в Ирак для переговоров с премьер-министром аль-Абади о борьбе с ИГ и о планах по освобождению Мосула от террористов.