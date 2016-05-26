Министр обороны США: Контингент американских войск в Афганистане будет сокращен

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Контингент американских войск в Афганистане будет сокращен, но останется в этой стране еще надолго.

Как передает Report, эти планы подтвердил министр обороны США Эштон Картер на встрече с американскими военными моряками в городе Ньюпорт.

"Наши планы в Афганистане предусматривают сокращение в целом численности войск. Но мы останемся там надолго", - подчеркнул шеф Пентагона.

Он заверил, что США и их союзники по НАТО будут продолжать финансировать силы безопасности Афганистана.

"У нас есть финансовые средства, которые мы будем продолжать предоставлять им. Союзники по НАТО дали понять, что они также собираются продолжать финансировать афганские силы безопасности. Это наиболее важный вопрос", - сказал Картер.