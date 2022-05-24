Министр обороны США: 20 стран объявили о новых поставках вооружений в Украину

Десятки стран объявили о новых пакетах помощи Украине в сфере безопасности.

Десятки стран объявили о новых пакетах помощи Украине в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по завершении второго заседания Контактной группы по Украине.

По его словам, Дания согласилась предоставить Украине пусковую установку Harpoon и ракеты, Чехия также согласилась направить "существенную поддержку", в том числе "пожертвовать боевые вертолеты, танки и ракетные системы".

В целом, после встречи 20 стран "объявили о новых пакетах помощи в области безопасности", сказал Остин, включая "предоставление критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны, танков и другой бронетехники". "Другие страны выступили с новыми обязательствами по обучению вооруженных сил Украины и поддержке ее военных систем", - добавил глава ведомства.

Во втором заседании Контактной группы по Украине приняли участие 47 стран. Третье заседание пройдет 15 июня в Брюсселе.