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Министр обороны Израиля заявил о разгроме бригады "Рафах" движения ХАМАС

Министр обороны Израиля заявил о разгроме бригады "Рафах" движения ХАМАС Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о разгроме бригады "Рафах" радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
21 августа 2024 г. 20:59
Министр обороны Израиля заявил о разгроме бригады Рафах движения ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о разгроме бригады "Рафах" радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, слова министра приводит пресс-служба израильского Минобороны.

"Бригада "Рафах" ХАМАС разгромлена, и в этом районе (Филадельфийский коридор - ред.) было уничтожено более 150 туннелей. Из них 100 являются траншеями, вырытыми с помощью инженерных машин, а затем присыпанными слоем земли толщиной в 1-2 м.", - сказал Галант.

Он сообщил, что отдал приказ Армии обороны Израиля немедленно уничтожить оставшиеся туннели.

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