Министр обороны Израиля пообещал нанести удары по Йемену

Израиль намерен нанести новые удары по Йемену.

Израиль намерен нанести новые удары по Йемену.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац после очередного ракетного обстрела со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

"После того как мы ударили по голове змеи в Тегеране, мы также ударим по хвосту змеи в Йемене. Любому, кто поднимет на Израиль руку, эту руку отрубят", - написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее армейская пресс-служба уведомила о том, что израильские военные зафиксировали новый ракетный запуск в направлении еврейского государства со стороны Йемена. Позднее ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету.