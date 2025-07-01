О нас

Министр обороны Израиля пообещал нанести удары по Йемену

Министр обороны Израиля пообещал нанести удары по Йемену Израиль намерен нанести новые удары по Йемену.
Другие страны
1 июля 2025 г. 23:13
Министр обороны Израиля пообещал нанести удары по Йемену

Израиль намерен нанести новые удары по Йемену.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац после очередного ракетного обстрела со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

"После того как мы ударили по голове змеи в Тегеране, мы также ударим по хвосту змеи в Йемене. Любому, кто поднимет на Израиль руку, эту руку отрубят", - написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее армейская пресс-служба уведомила о том, что израильские военные зафиксировали новый ракетный запуск в направлении еврейского государства со стороны Йемена. Позднее ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi