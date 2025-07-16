Министр обороны Израиля отправится с визитом в Вашингтон

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сегодня вечером вылетит в Вашингтон с официальным визитом.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сегодня вечером вылетит в Вашингтон с официальным визитом.

Об этом сообщает Report, ссылаясь на The Times of Israel.

В ходе поездки он встретится с министром обороны США Питом Хегсетом, а также другими американскими официальными лицами.

"Во время визита министр обсудит с коллегами ряд вопросов в сфере безопасности и политики, в том числе угрозу со стороны Ирана и других стран региона, вопросы закупок вооружений и стратегическое сотрудничество", - говорится в заявлении.

В составе израильской делегации - генеральный директор Минобороны Амир Барам, уходящий в отставку глава Оперативного управления ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк, военный атташе Израиля в США генерал-майор Хидай Зильберман и военный секретарь министра бригадный генерал Гай Маркизено.