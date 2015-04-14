Министр обороны Ирана 15-17 апреля посетит Москву

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Исламской Республики Иран, бригадный генерал Хусейн Дехган прибудет 15 апреля в Москву. Как отмечает Report, об этом сообщили ТАСС в иранском диппредставительстве.

"Министр прибудет для участия в Московской конференции по международной безопасности, которая стартует в четверг, - отметили в посольстве. - Кроме того, запланирован ряд мероприятий, о чем будет сообщено позже".

По информации источников в Тегеране, министр обороны в ходе встреч с российскими официальными лицами обсудит тематику поставок ЗРК С-300. "Эта тема на данный момент является крайне актуальной в свете известных решений", - сказал собеседник агентства.