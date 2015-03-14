Министр обороны Греции: выход Афин из еврозоны чреват эффектом домино

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Выход Греции из еврозоны может вызвать эффект домино по всей Европе и следующими на очереди окажутся Испания, Италия или даже Германия. Такое мнение высказал греческий министр национальной обороны Панос Камменос.

"Для нас не представляется возможным выход из еврозоны, это незаконно, для этого нет возможности. Если Греция лопнет, то следующими будут Испания, Италия. Когда-нибудь очередь дойдет и до Германии. Поэтому мы должны найти путь, при котором останемся с евро, но этот путь не должен заставлять греков постоянно платить", - предупредил министр в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Bild.

Глава военного ведомства также затронул тему оказания финансовой помощи Греции, которая в настоящее время переживает финансовый кризис. "Что же касается так называемых программ помощи, то обычные граждане Греции не получают этих денег. Все средства поступают исключительно банкам. Люди же сидят без работы, а цены продолжают расти", - заявил министр, информирует Report со ссылкой на ТАСС.