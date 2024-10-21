Министр: Оборонный бюджет Литвы может вырасти до 3,5% ВВП

При дополнительных заимствованиях доля средств, выделяемых в оборонный бюджет Литвы, в следующем году может увеличиться до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

При дополнительных заимствованиях доля средств, выделяемых в оборонный бюджет Литвы, в следующем году может увеличиться до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает Report, об этом министр обороны Лауринас Касчюнас заявил в интервью литовским СМИ.

В проекте госбюджета на следующий год на оборону предусмотрено около 2,5 млрд евро или 3,03% ВВП.

"Сейчас мы очень четко даем понять, что эти 3,03 или 2,5 млрд на следующий год -это база, <...> сбор денег в бюджет будет увеличиваться, мы сможем занять 300, 400, а может быть, даже 500 млн, это будет означать, что оборонный бюджет может вырасти до 3,5%", - сказал он.

По его словам, заимствования на оборону - это "почти факт", поскольку опыт прошлых лет показывает, что финансирование было выше, нежели предусмотрено в госбюджете.

"Мы с премьером (Ингридой Шимоните) договорились, что оборона является приоритетом. Так что можно сказать, что рост будет существенным", - отметил Касчюнас.