Министр обороны Польши хочет удвоить количество солдат в стране

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польскую армию необходимо увеличить в два раза, передаёт Report со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, сейчас армия Польши насчитывает около 100 тысяч солдат, а должна включать в себя не менее 200 тысяч военнослужащих.

«Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, ибо это - гарантия безопасности», - подчеркнул Блащак.

В связи с этим, подчеркнул министр обороны, главным его приоритетом является увеличение численности армии.