Министр нефти Сирии отверг обвинения Керри в торговле с ИГИЛ

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ По словам министра нефти и природных ресурсов Сирии Сулеймана аль-Аббаса, заявления госсекретаря США Джона Керри о торговле страны с группировкой «ИГИЛ» нефтью не имеют под собой оснований, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

«Эти заявления — неправда. Министерство нефти не продало и не купило ни единого барреля нефти у этой террористической организации или других», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Керри обвинил Асада в том, что он покупает нефть у ИГИЛ.

В столице Австрии прошла вторая многосторонняя встреча по Сирии. За столом буквой П сидели главы МИД почти 20 государств, а также представители Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Евросоюза.