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    ​Министр нефти Ирака заявил о ликвидации угрозы ИГИЛ

    Меры безопасности важны, но ещё важнее политическая поддержка и солидарность

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Министр нефтяной промышленности Ирака Адель Абдул-Махди считает, что террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) уже не представляет серьёзную угрозу для нефтяных объектов страны.

    Как передает Report, об этом пишет газета "Daily Telegraph".

    В своём интервью изданию он сказал, что ИГИЛ в последние недели понесла большие потери в результате авиаударов, нанесённых американскими и британскими ВВС.

    "Меры безопасности важны, но ещё важнее политическая поддержка и солидарность. Мы видим, что смена правительства и изменения политического курса позитивно отражаются на безопасности", - сказал он.

    В настоящее время в Ираке добывают 3 млн. баррелей нефти в день.

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