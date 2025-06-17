Министр нацобороны: Польша получила от США первые ударные вертолеты Apache

Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache.

Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом сообщил журналистам министр нацобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"На нашей авиабазе в Иновроцлаве уже находятся первые Apache. Они будут служить в первую очередь для тренировок", - сказал он.

Он уточнил, что речь идет о 8 вертолетах, взятых у США на условиях лизинга, которые будут доставлены до 2028 года.

Кроме того, Польша закупила 96 новых машин Apache.

Польша 13 августа 2024 года заключила с США соглашение на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом логистических и учебных услуг. В рамках дополнительного договора лизинга США передают вертолеты AH-64D Apache для использования ВС Польши в учебных целях.