Министр: Мы сделаем все, чтобы будущее "Евровидение" состоялось в Украине

"Следующий конкурс "Евровидение" пройдет в Украине, несмотря на то, что в стране сейчас продолжаются боевые действия".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
"Главное - у нас есть опыт проведения двух конкурсов "Евровидение". Это самое главное. Поэтому провести следующее "Евровидение" не будет для нас проблемой даже в такие времена. Мы сделаем все, чтобы будущее "Евровидение" состоялось в Украине", - сказал министр.
Глава ведомства прокомментировал заявления представителей Швеции и Испании о готовности принять у себя следующий конкурс "Евровидение", если его не удастся провести в Украине. "Финансовую помощь мы принимаем, если дадут, но проводить [конкурс] будем в Украине, 100%", - сказал Ткаченко.