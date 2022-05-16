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Министр: Мы сделаем все, чтобы будущее "Евровидение" состоялось в Украине

Министр: Мы сделаем все, чтобы будущее "Евровидение" состоялось в Украине Следующий конкурс "Евровидение" пройдет в Украине, несмотря на то что в стране сейчас продолжаются боевые действия.
Другие страны
16 мая 2022 г. 19:10
Министр: Мы сделаем все, чтобы будущее Евровидение состоялось в Украине

"Следующий конкурс "Евровидение" пройдет в Украине, несмотря на то, что в стране сейчас продолжаются боевые действия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Главное - у нас есть опыт проведения двух конкурсов "Евровидение". Это самое главное. Поэтому провести следующее "Евровидение" не будет для нас проблемой даже в такие времена. Мы сделаем все, чтобы будущее "Евровидение" состоялось в Украине", - сказал министр.

Глава ведомства прокомментировал заявления представителей Швеции и Испании о готовности принять у себя следующий конкурс "Евровидение", если его не удастся провести в Украине. "Финансовую помощь мы принимаем, если дадут, но проводить [конкурс] будем в Украине, 100%", - сказал Ткаченко.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Avroviziya”nın Ukraynada keçirilməsi üçün hər şeyi edəcəyik”

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