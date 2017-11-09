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    Министр международного развития Великобритании ушла в отставку

    Пател во время своего семейного отпуска в Израиле провела 12 несогласованных встреч в нарушение протокола работы правительства

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Министр международного развития Великобритании Прити Патель ушла в отставку.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, отставка Патель связана с тем, что политик провела несколько встреч с высшим руководством Израиля, в том числе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, в ходе неофициального визита вместе со своей семьёй в августе.

    Отмечается, что после этого Патель принесла свои извинения, однако была отозвана из командировки в Африку, после чего в Лейбористской партии Британии потребовали начать расследование в отношении министра, а также призвали Патель уйти с занимаемой должности.

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