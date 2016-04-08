Министр культуры Португалии уходит в отставку

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Министр культуры Португалии Жоау Соареш уходит в отставку. Соответствующее прошение принял глава правительства республики Антониу Кошта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

Причиной решения покинуть свой пост, на котором Соареш находился всего чуть более четырех месяцев, послужила запись главы минкультуры на своей странице в социальной сети Facebook. В частности, министр пригрозил ударить по лицу двух обозревателей португальской газеты Publico, которые критиковали его деятельность.

"В 1999 году я публично пообещал ему пару пощечин, - написал глава ведомства. - Это обещание, которое я не смог выполнить, я не сталкивался с этим человеком, Аугусто Сеабра, на протяжении всех этих лет. Но я продолжаю надеяться на то, что мне повезет, и придет этот день". "Как я понимаю, я должен его найти, и заодно Васко Пулидо Валенте, чтобы поприветствовать их оплеухами", - написал Соареш.

Слова министра быстро распространились в социальных сетях, были приведены всеми португальскими СМИ и вызвали волну недовольств среди журналистов.

66-летний Жоау Соареш с 1995 по 2002 год занимал должность мэра Лиссабона. Он является сыном основателя Социалистической партии, бывшего президента республики (1986-1996) Мариу Соареша.