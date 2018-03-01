Министр культуры Франции: "Джоконда" может покинуть Лувр

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Картина Леонардо да Винчи "Джоконда", известная также как "Мона Лиза", может покинуть парижский музей Лувр.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг в интервью радиостанции Europe 1 министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

"В ближайшее время состоится моя встреча с директором Лувра, и мы серьезно обсудим с ним эту тему", - пообещала министр. Она пояснила, что стремится бороться с "культурной сегрегацией" и считает, что произведения искусства не должны быть заперты в одних и тех же четырех стенах. "Считаю, что знаменитые произведения искусства должны быть доступны для обозрения в самых различных районах страны", - подчеркнула Ниссен.

Главным кандидатом на получение "Джоконды" является в настоящее время филиал Лувра в городе Ланс на севере Франции. Ранее об этом заявил мэр этого города Сильвен Робер.