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    Министр культуры Франции: "Джоконда" может покинуть Лувр

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Картина Леонардо да Винчи "Джоконда", известная также как "Мона Лиза", может покинуть парижский музей Лувр. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг в интервью радиостанции Europe 1 министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

    "В ближайшее время состоится моя встреча с директором Лувра, и мы серьезно обсудим с ним эту тему", - пообещала министр. Она пояснила, что стремится бороться с "культурной сегрегацией" и считает, что произведения искусства не должны быть заперты в одних и тех же четырех стенах. "Считаю, что знаменитые произведения искусства должны быть доступны для обозрения в самых различных районах страны", - подчеркнула Ниссен.

    Главным кандидатом на получение "Джоконды" является в настоящее время филиал Лувра в городе Ланс на севере Франции. Ранее об этом заявил мэр этого города Сильвен Робер.

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