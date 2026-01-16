Министр иностранных дел Ирана обсудил с генсеком ООН ситуацию с протестами

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, А. Арагчи изложил позицию Исламской Республики по последним событиям в стране.

Он отметил, что мирные протесты, связанные с экономикой и профсоюзной деятельностью, после вмешательства террористических элементов переросли в акты насилия.

Глава МИД также сообщил о совершенных во время беспорядков преступлениях, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, поджоги, атаки на больницы и медицинские учреждения, уничтожение машин скорой помощи и пожарных машин, а также разрушение мечетей и культурных центров.

Аббас Арагчи призвал ООН осудить "незаконное вмешательство США" в дела Ирана.