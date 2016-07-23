​Министр иностранных дел ФРГ: Мотивы стрельбы в Мюнхене пока не установлены

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Ситуация в Мюнхене до сих пор не прояснена.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

По словам министра, причины трагедии не выяснены, поступают противоречивые сведения, правоохранители делают все возможное, чтобы спасти жизни людей и оградить их от новой опасности.

"За последние часы мы получили много сообщений солидарности со всего мира. Нам важно в эти часы знать, что наши европейские друзья и международные партнеры — с нами", — добавил министр.