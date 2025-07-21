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Министр иностранных дел Франции прибыл в Киев с двухдневным визитом

Министр иностранных дел Франции прибыл в Киев с двухдневным визитом Министр иностранных дел Франции прибыл в Киев с двухдневным визитом
Другие страны
21 июля 2025 г. 11:04
Министр иностранных дел Франции прибыл в Киев с двухдневным визитом

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев с двухдневным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на француские СМИ.

Барро планирует встретиться со своим коллегой Андреем Сибигой, президентом Украины Владимиром Зеленским и новым премьер-министром Юлией Свириденко.

“В связи с беспрецедентными санкциями, недавно принятыми Францией и Европейским союзом против российского режима, министр представит обновленную информацию о поддержке, которую Франция оказывает Украине”, - говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, что в пятницу Европейский союз принял новый пакет масштабных санкций против России в связи с войной на Украине, включая снижение предельной цены на российскую нефть, экспортируемую в третьи страны, до 15% ниже рыночной стоимости.

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