Министр иностранных дел Франции прибыл в Киев с двухдневным визитом

Министр иностранных дел Франции прибыл в Киев с двухдневным визитом

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев с двухдневным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на француские СМИ.

Барро планирует встретиться со своим коллегой Андреем Сибигой, президентом Украины Владимиром Зеленским и новым премьер-министром Юлией Свириденко.

“В связи с беспрецедентными санкциями, недавно принятыми Францией и Европейским союзом против российского режима, министр представит обновленную информацию о поддержке, которую Франция оказывает Украине”, - говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, что в пятницу Европейский союз принял новый пакет масштабных санкций против России в связи с войной на Украине, включая снижение предельной цены на российскую нефть, экспортируемую в третьи страны, до 15% ниже рыночной стоимости.