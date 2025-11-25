Министр финансов: Трамп до Рождества объявит имя будущего главы ФРС

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американский президент Дональд Трамп примет решение о следующем председателе Федеральной резервной системы (ФРС) до начала рождественских праздников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CNBC.

"Думаю, весьма вероятно, что президент сделает заявление до Рождества (25 декабря - ред.)", - отметил он. - "Но это его прерогатива - будь то до Рождества или в новом году. Однако, на мой взгляд, дела идут очень хорошо".

Бессент, который возглавляет процесс подбора преемника действующего председателя РФС Джерома Пауэлла, подчеркнул, что ему осталось провести еще одно собеседование.

По его словам, он не готов делать прогнозы относительно того, кто в конечном счете возглавит ФРС.

Бессент считает, что денежно-кредитная политика стала гораздо сложнее и не ограничивается простым пересмотром ставок.

Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года. До этого времени ему предстоит работать с расколотым Федеральным комитетом по операциям на открытом рынке, где возникли разногласия относительно необходимости дальнейшего сокращения ставок.

По информации министра финансов, в шорт-лист кандидатов на пост председателя ФРС, как ожидается, войдут директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, экс-членом ФРС Кевин Уорш, директор по инвестициям BlackRock Рик Ридер, а также действующие управляющие ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман.

Бессент также отметил, что видит для Федерального резерва новую роль, отличную от доминирующего положения, которое регулятор занимал с момента финансового кризиса.

"Думаю, нам нужно все упростить", - сказал он. - "Пора Федеральному резерву отойти на второй план, как это было раньше, работать спокойно и на благо американского народа".