Министр финансов Греции: переговоры с кредиторами находятся в самой сложной фазе

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/Переговоры Греции с кредиторами находятся в самой сложной фазе. Такое мнение высказал греческий министр финансов Янис Варуфакис.

"Переговоры находятся в самой трудной фазе, в шатком состоянии", - цитирует Варуфакиса Афинское информационное агентство. Министр финансов также отметил давление, которое оказывают европейские партнеры на Афины в ходе переговоров по новому соглашению, подчеркнув, что кредиторы требуют "урезать все зарплаты до 700 евро".

"С такой безжалостной позицией мы сталкиваемся ежедневно", - отметил он.

Report со ссылкой на ТАСС напоминает, что в понедельник Греция и Еврогруппа вновь не договорились о продлении программы макрофинансовой помощи Афинам и условились интенсифицировать переговорные усилия. Участники встречи выразили осторожный оптимизм в связи с предпринимаемыми Грецией шагами для достижения соглашения.

С 2010 года в рамках двух программ международной макрофинансовой помощи Греция уже получила порядка 250 млрд. евро льготных кредитов, однако этого оказалось недостаточно чтобы переломить острый кризис в этой стране.