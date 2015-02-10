Министр финансов Греции: ЕС рискует развалиться, как карточный домик

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Греческий министр финансов Янис Варуфакис рассказал в интервью итальянскому телеканалу Raitre, почему выход Греции из еврозоны грозит крахом ЕС, сравнив Европу с хрупким карточным домиком.

"Выход Греции из еврозоны является не тем, что входит в наши планы, просто потому, что мы считаем, что это как троить карточный домик. Если вы вытащите греческую карту – другие карты рухнут", — сказал Фаруфакис.

Вопрос о возможности выхода Греции из еврозоны обсуждается в связи с приходом к власти нового правительства во главе с лидером Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексисом Ципрасом.

При этом СИРИЗА, как отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости", не ставит вопрос о выходе из зоны евро, но требует списания большей части долга перед партнерами по ЕС и решения проблемы чрезмерной задолженности.

В Брюсселе обеспокоены позицией ряда членов правительства ФРГ, считающих, что выход Греции из ЕС, хоть и является нежелательным, но окажется безболезненным и не окажет пагубного влияния на весь союз. Чиновники США также выразили обеспокоенность этим. "Мы верим в то, что у любого распада могут оказаться серьезные побочные эффекты", — заявил высокопоставленный американский чиновник.