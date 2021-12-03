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Министр финансов Австрии заявил об отставке на фоне ухода Курца из политики

Министр финансов Австрии заявил об отставке на фоне ухода Курца из политики Министр финансов Австрии Гернот Блюмель, который является ближайшим соратником экс-канцлера республики Себастьяна Курца, объявил об уходе в отставку.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 00:04
Министр финансов Австрии заявил об отставке на фоне ухода Курца из политики
Гернот Блюмель

Министр финансов Австрии Гернот Блюмель, который является ближайшим соратником экс-канцлера республики Себастьяна Курца, объявил об уходе в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он заявил, что намерен посвятить себя семье в связи с рождением второго ребенка, а также из-за звучавших угроз в адрес его семьи.

"Окончательная отставка Себастьяна Курца со всех политических постов стала последним ударом для моего окончательного решения. Я решил покинуть политику прежде всего ради моей семьи", - отметил Блюмель в обращении у себя в "Фейсбуке".

Ранее о готовности покинуть пост канцлера Австрии сообщил Александер Шалленберг. Его заявление распространило Австрийское агентство печати.

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