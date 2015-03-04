Министр: Эр-Рияд не снизит добычу нефти

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Саудовская Аравия не снизит добычу нефти, пока клиенты не скажут, что саудовская нефть им не нужна". Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Наими.

"Этого не случится, ибо Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти, на которого можно положиться", - заявил министр.

"Если бы я попытался прогнозировать цены на нефть на будущее, я был бы сейчас не в Германии, а в Лас-Вегасе", - сказал ан-Наими в ответ на вопрос журналистов о ценах на топливо.