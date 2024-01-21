Министр энергетики Израиля: Отдельное палестинское государство будет угрозой стране

Израильский министр энергетики Эли Коэн, до начала 2024 года занимавший пост главы МИД Израиля, категорически отверг возможность создания полноценного независимого государства для палестинцев.
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По его мнению, такой шаг станет "наградой за террор" и создаст постоянную угрозу еврейскому государству.
Отметим, что Евросоюз (ЕС) подготовил план комплексного решения конфликта на Ближнем Востоке. В плане из 10 пунктов изложены несколько шагов, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.