Министр энергетики Израиля: Отдельное палестинское государство будет угрозой стране

Израильский министр энергетики Эли Коэн, до начала 2024 года занимавший пост главы МИД Израиля, категорически отверг возможность создания полноценного независимого государства для палестинцев.

Израильский министр энергетики Эли Коэн, до начала 2024 года занимавший пост главы МИД Израиля, категорически отверг возможность создания полноценного независимого государства для палестинцев.

Как передает Report , об этом заявил министр энергетики Израиля Эли Коэн на своей странице в соцсети X.

По его мнению, такой шаг станет "наградой за террор" и создаст постоянную угрозу еврейскому государству.

Отметим, что Евросоюз (ЕС) подготовил план комплексного решения конфликта на Ближнем Востоке. В плане из 10 пунктов изложены несколько шагов, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.