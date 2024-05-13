Риши Сунак: Мир ближе к ядерной эскалации, чем за последние 60 лет

Мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо за последние 60 лет.

Мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо за последние 60 лет.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, выступая с речью в лондонском аналитическом центре Policy Exchange.

"Безрассудное поведение [президента РФ Владимира] Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с момента Карибского кризиса [1962 года]", - сказал Сунак.

Как подчеркнул премьер, ближайшие пять лет могут оказаться для Великобритании "одними из самых опасных, но в то же время несущими самые большие преобразования, которые когда-либо переживало" королевство.

В своем выступлении Сунак также заявил, что оппозиционная Лейбористская партия, которая может прийти к власти по итогам следующих парламентских выборов, не сможет обеспечить безопасность страны. Он напомнил, что ряд политиков, занимающих высокие посты в теневом кабинете лейбористов, ранее высказывались в пользу отказа Великобритании от ядерного оружия.