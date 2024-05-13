В Аргентине объявят чрезвычайное положение в сфере железнодорожного транспорта

Правительство Аргентины объявит чрезвычайное положение в сфере железнодорожного транспорта из-за плохого состояния сети и составов.

Правительство Аргентины объявит чрезвычайное положение в сфере железнодорожного транспорта из-за плохого состояния сети и составов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель администрации президента Мануэль Адорни.

"Будет объявлено чрезвычайное положение в железнодорожной сфере в соответствии с докладом, который мы получили в конце апреля от Национальной комиссии по регулированию транспорта", - сказал он на пресс-конференции.

"У нас абсолютно разоренная железнодорожная сеть", - сказал он. По его словам, в декабре прошлого года, когда приступило к работе новое правительство, "долги в железнодорожной сфере составляли чуть более 100 млн долларов США".