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В Аргентине объявят чрезвычайное положение в сфере железнодорожного транспорта

В Аргентине объявят чрезвычайное положение в сфере железнодорожного транспорта Правительство Аргентины объявит чрезвычайное положение в сфере железнодорожного транспорта из-за плохого состояния сети и составов.
Другие страны
13 мая 2024 г. 19:49
В Аргентине объявят чрезвычайное положение в сфере железнодорожного транспорта

Правительство Аргентины объявит чрезвычайное положение в сфере железнодорожного транспорта из-за плохого состояния сети и составов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель администрации президента Мануэль Адорни.

"Будет объявлено чрезвычайное положение в железнодорожной сфере в соответствии с докладом, который мы получили в конце апреля от Национальной комиссии по регулированию транспорта", - сказал он на пресс-конференции.

"У нас абсолютно разоренная железнодорожная сеть", - сказал он. По его словам, в декабре прошлого года, когда приступило к работе новое правительство, "долги в железнодорожной сфере составляли чуть более 100 млн долларов США".

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