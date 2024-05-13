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Жертвами атаки хакеров в Хельсинки могли стать 80 тыс. человек

Жертвами атаки хакеров в Хельсинки могли стать 80 тыс. человек В результате атаки хакеров на рабочую компьютерную сеть отдела образования города Хельсинки могли пострадать данные 80 тыс. человек.
Другие страны
13 мая 2024 г. 19:35
Жертвами атаки хакеров в Хельсинки могли стать 80 тыс. человек

В результате атаки хакеров на рабочую компьютерную сеть отдела образования города Хельсинки могли пострадать данные 80 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в мэрии финской столицы.

"Это, возможно, крупнейшая утечка информации в муниципальном секторе", - сказал на брифинге представитель Центра кибербезопасности Traficom Матиас Месиля.

Полиция расценивает инцидент как серьезную утечку данных. В мэрии уточнили, что на этапе предварительного расследования жителям города нет необходимости обращаться в полицию. В худшем случае утечка может касаться более 80 тыс. учащихся и их опекунов, отметили власти.

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