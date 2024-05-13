Румынское профсоюзное объединение провело митинг против чрезмерных налогов на труд

Национальный профсоюзный блок (НПБ), который является одним из крупнейших профобъединений Румынии, провел перед штаб-квартирой правительства в столице митинг протеста против слишком высоких налогов на труд.

Национальный профсоюзный блок (НПБ), который является одним из крупнейших профобъединений Румынии, провел перед штаб-квартирой правительства в столице митинг протеста против слишком высоких налогов на труд.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres.

В акции приняли участие, по данным лидера НПБ Думитру Костина, около 2 тыс. человек. Они держали транспаранты с требованиями об уважении трудящихся. После митинга демонстранты провели марш протеста перед министерствами экономики, труда и финансов.

"Цель этого протеста - добиться снижения налогов на труд. Сегодня в стране эти налоги находятся на самом высоком в Евросоюзе уровне: 42,8% против среднеевропейского показателя в 38,6%", - указывается в обращении профсоюзного блока.

Согласно НПБ, Румыния является единственной страной в Евросоюзе, где вклад деловых кругов в систему социальной безопасности, начиная с 2018 года, был переложен на плечи работников. Так, взносы в здравоохранение и в пенсионную систему за этот период удвоились для работников и были сведены к нулю для работодателей.