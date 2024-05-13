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Румынское профсоюзное объединение провело митинг против чрезмерных налогов на труд

Румынское профсоюзное объединение провело митинг против чрезмерных налогов на труд Национальный профсоюзный блок (НПБ), который является одним из крупнейших профобъединений Румынии, провел перед штаб-квартирой правительства в столице митинг протеста против слишком высоких налогов на труд.
Другие страны
13 мая 2024 г. 19:15
Румынское профсоюзное объединение провело митинг против чрезмерных налогов на труд

Национальный профсоюзный блок (НПБ), который является одним из крупнейших профобъединений Румынии, провел перед штаб-квартирой правительства в столице митинг протеста против слишком высоких налогов на труд.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres.

В акции приняли участие, по данным лидера НПБ Думитру Костина, около 2 тыс. человек. Они держали транспаранты с требованиями об уважении трудящихся. После митинга демонстранты провели марш протеста перед министерствами экономики, труда и финансов.

"Цель этого протеста - добиться снижения налогов на труд. Сегодня в стране эти налоги находятся на самом высоком в Евросоюзе уровне: 42,8% против среднеевропейского показателя в 38,6%", - указывается в обращении профсоюзного блока.

Согласно НПБ, Румыния является единственной страной в Евросоюзе, где вклад деловых кругов в систему социальной безопасности, начиная с 2018 года, был переложен на плечи работников. Так, взносы в здравоохранение и в пенсионную систему за этот период удвоились для работников и были сведены к нулю для работодателей.

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