Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 16:15
    Министр: ЦАХАЛ продолжит ликвидацию бойцов ХАМАС в желтой зоне в Газе

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) продолжит ликвидацию бойцов палестинской группировки ХАМАС на подконтрольных территориях в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в "Х".

    "Политика Израиля в Газе ясна: ЦАХАЛ действует по уничтожению туннелей и ликвидации боевиков ХАМАС без каких-либо ограничений в пределах жёлтой зоны, находящейся под нашим контролем. Цель наряду с возвращением всех заложников и погибших - разоружение ХАМАС и демилитаризация Газы", - написал он.

    Израиль ХАМАС Палестина cектор Газа ЦАХАЛ Исраэль Кац

