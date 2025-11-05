Министр: ЦАХАЛ продолжит ликвидацию бойцов ХАМАС в "желтой зоне" в Газе
Другие страны
- 05 ноября, 2025
- 16:15
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) продолжит ликвидацию бойцов палестинской группировки ХАМАС на подконтрольных территориях в секторе Газа.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в "Х".
"Политика Израиля в Газе ясна: ЦАХАЛ действует по уничтожению туннелей и ликвидации боевиков ХАМАС без каких-либо ограничений в пределах жёлтой зоны, находящейся под нашим контролем. Цель наряду с возвращением всех заложников и погибших - разоружение ХАМАС и демилитаризация Газы", - написал он.
