Министр: ЦАХАЛ продолжит ликвидацию бойцов ХАМАС в "желтой зоне" в Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) продолжит ликвидацию бойцов палестинской группировки ХАМАС на подконтрольных территориях в секторе Газа.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в "Х".

"Политика Израиля в Газе ясна: ЦАХАЛ действует по уничтожению туннелей и ликвидации боевиков ХАМАС без каких-либо ограничений в пределах жёлтой зоны, находящейся под нашим контролем. Цель наряду с возвращением всех заложников и погибших - разоружение ХАМАС и демилитаризация Газы", - написал он.