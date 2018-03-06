Министерский комитет ОПЕК проведет саммит через месяц

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Страны-участники соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК изменили планы по поводу места проведения предстоящей встречи министерского мониторингового комитета, заседание пройдет в Джедде в Саудовской Аравии 14-15 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Она (следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+) пройдет в Саудовской Аравии. В Джедде, 14-15 апреля", - сказал ар-Рашиди.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.

Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.