Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Минфин США ужесточает антироссийские санкции

    Другие страны
    23 апреля, 2026
    • 02:21
    Минфин США ужесточает антироссийские санкции

    США продолжают ужесточать санкционное давление на Россию, поддерживая действующие ограничения и разрабатывая новые.

    Как передает Report, об этом заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк на слушаниях в комитете по финансам Палаты представителей Конгресса.

    "Мы продолжаем применять наши санкции [против России]. Мы продолжаем выявлять новые способы их применения", - сказал чиновник.

    Он добавил, что США активно сотрудничают с международными партнерами и оперативно обмениваются с ними информацией об уязвимых местах в санкционном режиме. По его словам, это делается для того, чтобы принимаемые меры по ограничению финансовой активности России были максимально эффективными.

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirir

