Минфин США ужесточает антироссийские санкции

США продолжают ужесточать санкционное давление на Россию, поддерживая действующие ограничения и разрабатывая новые.

Как передает Report, об этом заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк на слушаниях в комитете по финансам Палаты представителей Конгресса.

"Мы продолжаем применять наши санкции [против России]. Мы продолжаем выявлять новые способы их применения", - сказал чиновник.

Он добавил, что США активно сотрудничают с международными партнерами и оперативно обмениваются с ними информацией об уязвимых местах в санкционном режиме. По его словам, это делается для того, чтобы принимаемые меры по ограничению финансовой активности России были максимально эффективными.