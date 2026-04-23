Минфин США ужесточает антироссийские санкции
- 23 апреля, 2026
- 02:21
США продолжают ужесточать санкционное давление на Россию, поддерживая действующие ограничения и разрабатывая новые.
Как передает Report, об этом заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк на слушаниях в комитете по финансам Палаты представителей Конгресса.
"Мы продолжаем применять наши санкции [против России]. Мы продолжаем выявлять новые способы их применения", - сказал чиновник.
Он добавил, что США активно сотрудничают с международными партнерами и оперативно обмениваются с ними информацией об уязвимых местах в санкционном режиме. По его словам, это делается для того, чтобы принимаемые меры по ограничению финансовой активности России были максимально эффективными.
