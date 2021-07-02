Минфин США снял санкции с трех граждан Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США исключило из санкционного списка трех граждан Ирана.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США исключило из санкционного списка трех граждан Ирана.

Как передает Report, соответствующая информация размещена в пятницу на сайте ведомства.

Эти лица ранее были добавлены в санкционный лист за причастность, по мнению Вашингтона, к баллистической ракетной программе Ирана. При этом, как заявил агентству Reuters представитель Минфина, исключение из списка не означает изменение санкционной политики США в отношении Ирана и не связано с переговорами в Вене по иранской ядерной программе.

Финансовое ведомство США 10 июня отменило введенные ранее санкции в отношении трех бывших представителей правительства Ирана, а также двух компаний, которые, по версии Вашингтона, были вовлечены в торговлю иранской нефтью.