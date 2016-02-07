Минфин США: рекордное число американцев отказалось от гражданства в 2015 году

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Число людей, отказавшихся от американского гражданства или долгосрочного вида на жительство в США, достигло в прошлом году рекордной отметки в 4 279 человек. Об этом сообщила в субботу газета Washington Times, которая приводит официальные данные минфина США, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Только в четвертом квартале 2015 года от гражданства отказались 1 058 человек. Как отметило издание, этот показатель стал рекордным с 1998 года, когда минфин начал публиковать соответствующие данные. Тогда число отказавшихся от гражданства или долгосрочного вида на жительство составило всего 398 человек, но после этого продолжало расти. Тем не менее в период с 2006 по 2008 годы показатель резко упал и в 2008 году достиг своего рекордного минимума в 231 человек. Еще одно падение произошло в 2012 году - до 932 человек с 1 781 в 2011 году. После чего он растет уже на протяжении трех лет. Так, в 2013 году он составлял 3 тыс. человек.

"Растет число американцев, которые, по всей видимости, считают, что наличие паспорта гражданина США или долгосрочного вида на жительство не стоит хлопот и затрат на соблюдение налоговых законов страны", - пояснил, в свою очередь, специалист по международному праву Эндрю Митчелл газете The Wall Street Journal.

По мнению экспертов, растущее число людей, отказывающихся от гражданства США, связано с тем, что пять лет назад Вашингтон развернул целую кампанию по борьбе с теми, кто укрывает свои активы за рубежом. В 2009 году крупнейший банк Швейцарии UBS, который власти США через суд обвинили в том, что он помогал своим американским вкладчикам в уклонении от уплаты налогов, был вынужден заплатить штраф в размере $780 млн и раскрыть информацию о более чем четырех тысячах своих клиентов. После этого случая еще несколько крупных международных банков, опасаясь попасть под санкции Вашингтона, предпочли добровольно поделиться с Налоговым управлением США информацией о своих американских вкладчиках.

В итоге с тех пор (с 2009 года) США получили более $13,5 млрд за счет налогов и штрафов тех физических лиц и финансовых компаниях, кто укрывал свои активы за рубежом.