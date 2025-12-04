Минфин США разрешил до 29 апреля финоперации на объектах "Лукойла" за пределами РФ
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 22:29
Министерство финансов США продлило действие лицензии, разрешающей проведение с компанией "Лукойл" некоторых операций, касающихся ее зарубежных активов, несмотря на введенные Вашингтоном санкции.
Как передает Report, это следует из информации на сайте ведомства.
Согласно документу, до 29 апреля 2026 года разрешается проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах "Лукойла" за пределами России. Ранее действие этой лицензии было продлено до 13 декабря.
В октябре Минфин США включил "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерние структуры этих нефтедобывающих компаний в новый пакет американских санкций.
