Минфин США продлил лицензию для продажи зарубежных активов "Лукойла"

Министерство финансов США продлило лицензию на операции по продаже зарубежных активов российской нефтедобывающей компании "Лукойл" до 28 февраля.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Лицензия разрешает операции, связанные с переговорами о "продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH" и ее активов. Ранее лицензия действовала до 17 января.

В октябре Минфин США включил "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. 4 декабря ведомство до 29 апреля 2026 года разрешило проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах "Лукойла" за пределами России. Ранее действие этой лицензии было продлено до 13 декабря.