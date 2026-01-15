Минфин США продлил лицензию для продажи зарубежных активов "Лукойла"
- 15 января, 2026
- 01:22
Министерство финансов США продлило лицензию на операции по продаже зарубежных активов российской нефтедобывающей компании "Лукойл" до 28 февраля.
Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.
Лицензия разрешает операции, связанные с переговорами о "продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH" и ее активов. Ранее лицензия действовала до 17 января.
В октябре Минфин США включил "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. 4 декабря ведомство до 29 апреля 2026 года разрешило проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах "Лукойла" за пределами России. Ранее действие этой лицензии было продлено до 13 декабря.