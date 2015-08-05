Минфин: США будут реагировать на любые нарушения Ираном соглашения по ядерной программе

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ США не потерпят нарушения Ираном любых положений соглашения по его ядерной программе вне зависимости от их значимости. Об этом заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Адам Зубин на слушаниях сенатского комитета по делам банков, жилищного строительства и проблемам городов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"То, что мы должны сделать, это, очевидно, ударить по Ирану пропорционально, показать им, что эти нарушения влекут за собой последствия", - сказал Зубин. По его словам, в ином случае это просто приведет к еще большим нарушениям со стороны Тегерана.

В начале слушаний он напомнил, что санкции с ИРИ будут сниматься только после выполнения ею заложенных в соглашении условий. "Мы ожидаем, что это займет по меньшей мере от шести до девяти месяцев. Пока Иран не предпримет эти шаги, мы будем просто продлевать ограниченное смягчение санкционного режима, которое действовало в течение последних полутора лет в период совместного плана действий", - сказано во вступительном слове представителя минфина. В ходе слушаний он также вновь озвучил утверждение о том, что в случае необходимости США могут вернуть ограничения. "Это дело нескольких дней", - подчеркнул Зубин.

Другой участник слушаний - заместитель госсекретаря США по политическим делам Уэнди Шерман - заверила сенаторов в том, что госдепартамент "разделяет опасения насчет активности Ирана в регионе". Она напомнила, что Вашингтон уже предоставил Израилю значительные объемы помощи в сфере безопасности. Более того, по ее словам, США готовы обсуждать дальнейшей усиление сотрудничества с Тель-Авивом в этой области.