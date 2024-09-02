Минфин ОАЭ: Расширение БРИКС укрепило позиции объединения в мировой экономике

Расширение группы БРИКС способствовало укреплению экономических позиций регионального объединения.

Расширение группы БРИКС способствовало укреплению экономических позиций регионального объединения.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури в интервью агентству WAM.

"Присоединение новых членов к группе БРИКС в 2024 году значительно укрепило ее экономическое положение. Теперь на нее приходится около 45% населения планеты и 25% мирового экспорта. Совокупный валовой внутренний продукт членов БРИКС составляет 29% от мирового", - сказал он.

В августе 2023 года в группу БРИКС были приглашены шесть новых членов, включая Аргентину. В итоге членами организации стали пять из них - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, которые начали работу в БРИКС с 1 января под председательством России.

Ранее Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. 21 августа первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что официальная заявка Азербайджана о вступлении в организацию может быть рассмотрена на саммите в Казани.

Отметим, что, по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Турция также проявляет интерес к вступлению в БРИКС.