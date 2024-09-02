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Минфин ОАЭ: Расширение БРИКС укрепило позиции объединения в мировой экономике

Минфин ОАЭ: Расширение БРИКС укрепило позиции объединения в мировой экономике Расширение группы БРИКС способствовало укреплению экономических позиций регионального объединения.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 19:42

Расширение группы БРИКС способствовало укреплению экономических позиций регионального объединения.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури в интервью агентству WAM.

"Присоединение новых членов к группе БРИКС в 2024 году значительно укрепило ее экономическое положение. Теперь на нее приходится около 45% населения планеты и 25% мирового экспорта. Совокупный валовой внутренний продукт членов БРИКС составляет 29% от мирового", - сказал он.

В августе 2023 года в группу БРИКС были приглашены шесть новых членов, включая Аргентину. В итоге членами организации стали пять из них - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, которые начали работу в БРИКС с 1 января под председательством России.

Ранее Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. 21 августа первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что официальная заявка Азербайджана о вступлении в организацию может быть рассмотрена на саммите в Казани.

Отметим, что, по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Турция также проявляет интерес к вступлению в БРИКС.

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