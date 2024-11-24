О нас

Минфин Чехии оценил ущерб от наводнений в сентябре почти в $2,9 млрд

Минфин Чехии оценил ущерб от наводнений в сентябре почти в $2,9 млрд Глава Министерства финансов Чехии Збынек Станъюра сообщил, что в ходе продолжающегося подсчета ущерба от произошедших в республике в сентябре наводнений, его общая сумма возросла до 70 млрд крон (примерно $2,9 млрд).
Другие страны
24 ноября 2024 г. 20:59
Минфин Чехии оценил ущерб от наводнений в сентябре почти в $2,9 млрд

Глава Министерства финансов Чехии Збынек Станъюра сообщил, что в ходе продолжающегося подсчета ущерба от произошедших в республике в сентябре наводнений, его общая сумма возросла до 70 млрд крон (примерно $2,9 млрд).

Как передает Report, об этом министр заявил, выступая по Чешскому телевидению.

"Ситуация с определением общей суммы урона меняется ежедневно в ходе того, как уточняется размер ущерба в отдельных регионах. Она будет в пределах 65-70 млрд крон (около 2,7 - 2,9 млрд долларов ред.)", - сказал Станъюра.

Он отметил, что от наводнений наиболее пострадало государственное имущество. Размер ущерба ему, по словам министра, составляет в финансовом выражении более половины общей суммы урона от стихийного бедствия. Часть средств на преодоление его последствий страна получит из фондов Евросоюза.

В Чехии в ходе сентябрьских наводнений более всего пострадали регионы на северо-востоке республики - Моравскосилезский и Оломоуцкий края. Произошедшая трагедия, по словам Станъюры, сравнима по масштабам с наводнениями 1997 и 2002 годов, когда под водой оказались многие населенные пункты восточной части республики и центральные районы Праги.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi