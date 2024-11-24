Минфин Чехии оценил ущерб от наводнений в сентябре почти в $2,9 млрд

Глава Министерства финансов Чехии Збынек Станъюра сообщил, что в ходе продолжающегося подсчета ущерба от произошедших в республике в сентябре наводнений, его общая сумма возросла до 70 млрд крон (примерно $2,9 млрд).

Глава Министерства финансов Чехии Збынек Станъюра сообщил, что в ходе продолжающегося подсчета ущерба от произошедших в республике в сентябре наводнений, его общая сумма возросла до 70 млрд крон (примерно $2,9 млрд).

Как передает Report , об этом министр заявил, выступая по Чешскому телевидению.

"Ситуация с определением общей суммы урона меняется ежедневно в ходе того, как уточняется размер ущерба в отдельных регионах. Она будет в пределах 65-70 млрд крон (около 2,7 - 2,9 млрд долларов ред.)", - сказал Станъюра.

Он отметил, что от наводнений наиболее пострадало государственное имущество. Размер ущерба ему, по словам министра, составляет в финансовом выражении более половины общей суммы урона от стихийного бедствия. Часть средств на преодоление его последствий страна получит из фондов Евросоюза.

В Чехии в ходе сентябрьских наводнений более всего пострадали регионы на северо-востоке республики - Моравскосилезский и Оломоуцкий края. Произошедшая трагедия, по словам Станъюры, сравнима по масштабам с наводнениями 1997 и 2002 годов, когда под водой оказались многие населенные пункты восточной части республики и центральные районы Праги.