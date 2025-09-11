Минэнерго США: В ЕС нужно заменить российский СПГ американским

Поставки российского СПГ, бензина, дизеля и авиационного топлива в европейские страны должны быть заменены американским экспортом для выполнения условий торгового соглашения между США и Евросоюзом.

Как передает Report, об этом заявил на специальном брифинге по телефонной связи находящийся в рабочей поездке в Европе глава Министерства энергетики США Крис Райт.

Его спросили, как европейские страны могут выполнить условие об импорте американских энергоресурсов на общую сумму в $750 млрд.

"Есть абсолютно реальный путь для этого. И снова это замена российского СПГ американским. Это замена нефти из России, которая поставляется в виде различных продуктов - бензина, дизельного топлива и авиационного топлива - на американский экспорт. Это даст вам, возможно, две трети пути к цели [в $750 млрд]", - сказал он.

Напомним, что 27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.