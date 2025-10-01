Минэнерго США: Россия в 2024 году стала крупнейшим поставщиком урана в страну

Россия в 2024 оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте американского министерства энергетики.

Из них следует, что по итогам 2024 года владельцы и операторы американских реакторов закупили у восьми поставщиков в общей сложности 15 млн единиц работы разделения (ЕРР, стандартная единица измерения усилий, требуемых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе его обогащения). Из них 19% были закуплены у поставщиков в США, 81% - у зарубежных поставщиков.

"20% поставленных из-за рубежа ЕРР приходятся на Россию, 18% - на Францию, 15% - на Нидерланды, 9% - на Великобританию, 7% - на Германию", - следует из данных ведомства. При этом в них отмечается, что общий объем поставок обогащенного урана из РФ снизился по сравнению с показателями за 2023 год. Если в прошлом году он составил порядка 3 млн ЕРР, то годом ранее США закупили в РФ 4,1 млн ЕРР.