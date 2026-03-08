Минэнерго: США не намерены отказываться от санкций против РФ
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 18:05
Вашингтон не намерен отказываться от санкционной политики против Москвы, несмотря на возможное ослабление некоторых мер.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала CNN News заявил глава Минэнерго США Крис Райт.
Он также отметил, что США не планируют наносить удары по энергетической отрасли Ирана.
"Нет планов наносить удары по нефтяной промышленности Ирана, газовой промышленности или любым другим объектам его энергетической отрасли", - сказал министр.
Райт также выразил уверенность, что движение судов через Ормузский пролив в ближайшее время нормализуется.
Последние новости
18:19
Белый дом: Трамп пока не планирует наземную операцию против ИранаДругие страны
18:05
Минэнерго: США не намерены отказываться от санкций против РФДругие страны
17:56
Фото
В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю Международного женского дняАрмия
17:49
Фото
В Баку завершился Кубок мира FIG по спортивной гимнастикеИндивидуальные
17:31
Глава МИД Нидерландов осудил удары иранских дронов по Нахчывану - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:24
Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из ИранаВнешняя политика
17:19
Фото
Граждане КНР эвакуированы из Ирана через Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
17:16
В матче "Шамахы" - "Имишли" победитель не определилсяФутбол
17:12