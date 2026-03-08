Минэнерго: США не намерены отказываться от санкций против РФ

Вашингтон не намерен отказываться от санкционной политики против Москвы, несмотря на возможное ослабление некоторых мер.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CNN News заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

Он также отметил, что США не планируют наносить удары по энергетической отрасли Ирана.

"Нет планов наносить удары по нефтяной промышленности Ирана, газовой промышленности или любым другим объектам его энергетической отрасли", - сказал министр.

Райт также выразил уверенность, что движение судов через Ормузский пролив в ближайшее время нормализуется.