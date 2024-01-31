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Минэнерго США намерено закупить 3 млн баррелей нефти на июнь для стратегического резерва

Минэнерго США намерено закупить 3 млн баррелей нефти на июнь для стратегического резерва Министерство энергетики Соединенных Штатов опубликовало заявку на закупку примерно 3 млн баррелей нефти с поставкой в июне для восполнения стратегического резерва.
Другие страны
31 января 2024 г. 02:27
Минэнерго США намерено закупить 3 млн баррелей нефти на июнь для стратегического резерва

Министерство энергетики Соединенных Штатов опубликовало заявку на закупку примерно 3 млн баррелей нефти с поставкой в июне для восполнения стратегического резерва.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как подчеркивается в документе, речь идет о "заявке на закупку примерно 3 млн баррелей нефти с поставкой в июне 2024 года".

29 января Минэнерго оформило закупку 3,1 млн баррелей нефти на $242,2 млн с поставкой в мае для восполнения стратегического резерва. В последнее время ведомство публикует заявки на закупку по 3 млн баррелей нефти в первой половине нынешнего года.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

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