Миллионы избирателей в Нью-Йорке выбирают мэра

В крупнейшем американском городе Нью-Йорк проходит голосование на выборах мэра.

Сотрудница американского бюро Report ознакомилась с ходом выборов на избирательных участках, отметив особую активность.

На выборах, которые стартовали в 06:00 по местному времени, уже проголосовало около 1,2 млн человек, что выше показателей на предыдущих выборов главы городской администрации. Ожидается, что результаты будут объявлены в вечерние часы, однако обработка бюллетеней может затянуться до полуночи.

Основная борьба развернулась между представителем демократов Зохраном Мамдани, экс-губернатором, независимым кандидатом Эндрю Куомо и кандидатом от республиканцев Кёртисом Сливой.

В случае победы З.Мамдани станет первым мэром-мусульманином в истории Нью-Йорка. А опытный политик Э.Куомо, который долгие годы был губернатором штата Нью-Йорк, стремится заручиться поддержкой сторонников и демократов, и республиканцев. К.Слива же, хотя и предлагает ужесточение правил и увеличение числа полицейских в городе, согласно опросам, имеет низкие шансы на победу.