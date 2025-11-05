Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Миллионы избирателей в Нью-Йорке выбирают мэра

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 00:07
    Миллионы избирателей в Нью-Йорке выбирают мэра

    В крупнейшем американском городе Нью-Йорк проходит голосование на выборах мэра.

    Сотрудница американского бюро Report ознакомилась с ходом выборов на избирательных участках, отметив особую активность.

    На выборах, которые стартовали в 06:00 по местному времени, уже проголосовало около 1,2 млн человек, что выше показателей на предыдущих выборов главы городской администрации. Ожидается, что результаты будут объявлены в вечерние часы, однако обработка бюллетеней может затянуться до полуночи.

    Основная борьба развернулась между представителем демократов Зохраном Мамдани, экс-губернатором, независимым кандидатом Эндрю Куомо и кандидатом от республиканцев Кёртисом Сливой.

    В случае победы З.Мамдани станет первым мэром-мусульманином в истории Нью-Йорка. А опытный политик Э.Куомо, который долгие годы был губернатором штата Нью-Йорк, стремится заручиться поддержкой сторонников и демократов, и республиканцев. К.Слива же, хотя и предлагает ужесточение правил и увеличение числа полицейских в городе, согласно опросам, имеет низкие шансы на победу.

